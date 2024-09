Bologna, 26enne ucciso in zona stazione ferroviaria: si cerca aggressore - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un giovane di 26 anni, sembra un senza fissa dimora, è stato ucciso nella notte, forse accoltellato a Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria. Sarebbe stato un amico dello stesso 26enne a dare l'allarme e a chiamare il 118, ma una volta arrivato in ospedale per il 26enne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e sono scattate le ricerche dell'aggressore.