ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 le bollette potrebbero costare all’intero sistema imprenditoriale italiano ben 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19 per cento. In totale, la spesa complessiva dovrebbe toccare gli 85 miliardi: di questi, 65 sarebbero per l’energia elettrica e 20 per il gas. A pagare il conto più salato dovrebbero essere le imprese del Nord, secondo quanto rileva l’Ufficio studi della CGIA .

