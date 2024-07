Bollette elettricità, da oggi fine del Servizio Miglior Tutela per 55mila umbri: categoria e gestori passaggi automatici

Famiglie, micro e piccole imprese, cosa cambia dal primo luglio

Da oggi, lunedì 1° luglio, per 55mila utenti umbri non domestici termina il Servizio di Maggior Tutela per l’erogazione di energia elettrica, passando al mercato libero, come avvenuto a gennaio per il gas. Se non avranno scelto il loro fornitore, in automatico passeranno al Servizio a Tutele Graduali con il fornitore, selezionato tramite asta, predisposta da Arera per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica. Senza ovviamente alcuna interruzione della fornitura di energia elettrica.

Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Il Servizio a Tutele Graduali è così differenziato:

Servizio a tutele graduali per CLIENTI DOMESTICI non vulnerabili

Riguarderà tutti i clienti domestici non vulnerabili che a luglio 2024 non avranno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.

Le condizioni contrattuali del Servizio a Tutele Graduali corrispondono a quelle delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET) con riferimento ai seguenti aspetti:

tempistiche di fatturazione: bimestrale;

garanzie richiesta al cliente: nessuna nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; in tutti gli altri casi, addebito del deposito cauzionale, nella prima bolletta, pari a €11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;

modalità di pagamento: domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure bollettino.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, la durata decorrerà dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027.

Il gestore selezionato in automatico per l’Umbria è Hera Comm.

Servizio a tutele graduali per MICROIMPRESE

Riguarda le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;

I clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kw che non hanno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.

Per questi clienti la data di attivazione del Servizio a tutele graduali è stata prorogata al 1° aprile 2023. Nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 coloro che ancora non hanno scelto un venditore del mercato libero, sono serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura.

Per l’Umbria il gestore selezionato da Area è A2A Energia.

Servizio a tutele graduali per PICCOLE IMPRESE

Riguarda tutte le piccole imprese (numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolari di punti di prelievo in “bassa tensione”.

Una parte delle microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW che non hanno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.

Il gestore automatico per l’Umbria qualora non si effettui una scelta autonoma è Hera Comm.

I numeri in Italia

Delle circa 30,2 milioni di utenze domestiche – rende noto Arera – 22,7 milioni sono oggi servite nel mercato libero, mentre 7,5 milioni sono rimaste o rientrate nella Maggior Tutela (3,8 milioni clienti vulnerabili che continueranno ad essere serviti in tutela e 3,7 milioni di non vulnerabili che passeranno al Servizio a Tutele Graduali).