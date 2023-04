Bollette arretrate TARI a Castiglione: “Occorre intervento equo”

Pertanto,le nuove entrate TARI per gli anni per cui viene richiesto il supplemento- aggiungono nella nota– determinerebbero un extragettito che comunque dovrebbe ridurre l’aliquota Tari precedentemente applicata e non per far cassa per altri capitoli di spesa. Ora, in relazione alle notifiche di pagamento pervenute di recente a partire dall’anno 2017,fra l’altro oltre i 5 anni di prescrizione ordinaria, tutte da verificare in quanto esistono discrepanze in alcuni casi rispetto al dato oggettivo reale già in possesso sulle misurazioni catastali rispetto a quanto notificato, e il combinato disposto dagli articoli 7,8,9 del regolamento TARI comunale, ad evitare anche contenziosi, la prudenza di un Amministrazione lungimirante e vicina ai cittadini, consiglierebbe far partire il nuovo sistema di calcolo a decorrere dal 2023.

Ciò, consentirebbe- concludono Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini- in relazione al monitoraggio dei dati già in possesso del comune, avendo una platea più ampia per la ripartizione dei costi del servizio ,di abbassare sicuramente l’aliquota della Tari e andare incontro a famiglie e imprese già spremute dai costi dell’energia e dall’inflazione galoppante in generale.