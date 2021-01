Bocconi killer appesi agli alberi, cane da caccia salvato in extremis - Tuttoggi

Il triste fenomeno si ripete anche a Monte Santa Maria Tiberina, il sindaco Michelini ha già segnalato la zona con cartelli "Segnalate ogni caso sospetto"

Bocconi killer a Monte Santa Maria Tiberina, stavolta senza vittime. Un cane da caccia ha infatti ingerito un’esca avvelenata nella zona di vocabolo Calberia, verso la chiesa di Marcignano, ma il suo padrone – accortosi subito – ha salvato il suo amico a 4 zampe portandolo immediatamente dal veterinario.

Il sindaco Letizia Michelini ha comunicato che le aree interessate dal triste fenomeno sono già state opportunamente segnalate con numerosi cartelli (nella foto). In particolare si tratterebbe addirittura di esche appese a tronchi degli alberi, ma non si escludono altri ritrovamenti in altre aree boschive.

“Si prega di fare la massima attenzione, – ha aggiunto il primo cittadino – e di consultare l’opuscolo ‘No ai bocconi avvelenati’ sul sito del Comune, segnalando ogni caso sospetto. Lo spargimento di esche avvelenate, oltre ad essere un atto deplorevole, è un reato e ogni episodio verrà segnalato alle autorità competenti”.