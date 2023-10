La grande nautica italiana è stata protagonista a Fort Lauderdale, in Florida, per il Fort Lauderdale International Boat Show, manifestazione fieristica dedicata alla nautica da diporto. Carlo Angelo Bocchi, direttore dell’Ufficio ICE di Milano, spiega come sta crescendo negli State il ruolo della nautica italiana: “Il posizionamento delle imprese italiane migliora di anno in anno, ci sono ancora spazi”, afferma.

