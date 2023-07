Bobina d'acciaio di 74 quintali cade sulla strada: camionista multato - Tuttoggi.info

La bobina d'acciaio è caduta in strada dopo una frenata, fortunatamente nessuno è stato colpito. Rilevate infrazioni nei confronti del camionista

Avrebbe potuto gravi conseguenze, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito, il particolare incidente avvenuto in viale Umbria a Magione, all’altezza dell’azienda Molini Fagioli. Un autoarticolato ha infatti perso una bobina d’acciaio di 74 quintali che trasportava.

Il mezzo trasportava quattro pesanti rotoli quando, per una frenata improvvisa, uno di questi – presumibilmente non ancorato adeguatamente – è scivolato dal camion, finendo nella cunetta stradale e travolgendo un cartello. Il caso ha voluto che la bobina d’acciaio non abbia colpito alcun mezzo, considerando che la via in questione è solitamente molto trafficata.

Sul posto sono intervenuti la pattuglia della Polizia locale di Magione e i vigili del fuoco di Perugia che hanno fatto spostare il pesante mezzo nel parcheggio del Palazzetto dello sport dove sono proseguiti gli accertamenti sul carico e sul conducente.

Grazie all’accurato lavoro fatto in collaborazione con il comandante della Polizia locale di Castiglione del Lago, maggiore Paolo Pecorella, sono state effettuate verifiche sui tempi di guida e di riposo del conducente rilevando gravi violazioni al riguardo. Al conducente, di origine europea e impegnato in un trasporto internazionale, sono state inflitte varie sanzioni per un ammontare complessivo di tremila euro e imposto il fermo di nove ore prima di ripartire, in quanto non aveva rispettato il prescritto riposo giornaliero.