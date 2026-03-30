Bobba "Serve clausola di salvaguardia su riso importato" - Tuttoggi.info

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “In Europa arrivano quantitativi enormi di riso addirittura già lavorato e già confezionato, che toglie lavoro non solo ai nostri produttori, ma anche alla nostra industria. Il problema è che questo riso arriva con un prezzo internazionale bassissimo, al quale noi non riusciamo a far fronte perché i nostri costi sono molto più alti. Chiediamo di mettere una clausola di salvaguardia automatica, in modo che al raggiungimento di un determinato quantitativo possa scattare un dazio sull’importazione”. Così Natalia Bobba, presidente dell’Ente nazionale risi, a margine del primo “Forum della cucina italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia Ice e organizzata da Comin & Partners.(ITALPRESS).

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