 Bobba "Serve clausola di salvaguardia su riso importato" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Bobba “Serve clausola di salvaguardia su riso importato”

ItalPress

Bobba “Serve clausola di salvaguardia su riso importato”

Lun, 30/03/2026 - 12:02

Condividi su:


MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “In Europa arrivano quantitativi enormi di riso addirittura già lavorato e già confezionato, che toglie lavoro non solo ai nostri produttori, ma anche alla nostra industria. Il problema è che questo riso arriva con un prezzo internazionale bassissimo, al quale noi non riusciamo a far fronte perché i nostri costi sono molto più alti. Chiediamo di mettere una clausola di salvaguardia automatica, in modo che al raggiungimento di un determinato quantitativo possa scattare un dazio sull’importazione”. Così Natalia Bobba, presidente dell’Ente nazionale risi, a margine del primo “Forum della cucina italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia Ice e organizzata da Comin & Partners.
(ITALPRESS).

xi2/ads/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!