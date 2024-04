Bnt, Banca. Martedi "Rete giovane e in crescita in tutta Italia" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “La nostra è una rete molto giovane, oggi contiamo di una quarantina di persone sul territorio, dislocate in tutta Italia, ma siamo in fase di ulteriore crescita. Rappresentiamo sul territorio il nostro brand che è molto riconosciuto dalle istituzioni, grazie a molti accordi e convenzioni stipulati nel tempo. In questi giorni stiamo dedicandoci molto alla formazione dei nostri agenti e collaboratori di Prestinuova perché i servizi sono tanti. Ci auguriamo di portare la squadra ad un livello molto alto, fornendo competenza, chiarezza e trasparenza con chi vorrà approcciare i nostri prodotti e servizi”. Lo dice Andrea Martedi, responsabile della rete agenti di Bnt Banca e collaboratori di Prestinuova.

