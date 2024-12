BNI Orvieto, il marketing relazionale conquista il territorio con la prima Giornata dell'Ospite - Tuttoggi.info

Il capitolo BNI "A un passo dal mondo" ha radunato 50 imprenditori e professionisti, dimostrando la forza del networking professionale nel territorio. Un successo che sfida gli scettici e apre nuove prospettive per il business locale

La comunità imprenditoriale orvietana ha dato prova della sua grande vitalità martedì 3 dicembre 2024, quando circa cinquanta tra professionisti e imprenditori si sono riuniti presso lo Scalo Community Hub di Orvieto Scalo per la prima Giornata dell’Ospite organizzata dal capitolo BNI “A un passo dal mondo”. L’evento, svoltosi dalle 18:00 alle 20:30, ha segnato un importante traguardo per il networking professionale nella città umbra e per tutta la regione.

La visione della leadership BNI

“Non posso che essere felice per un progetto che tutti dicevano non sarebbe decollato in questa area,” ha dichiarato Federico Falini, Executive Director BNI della Region Perugia-Rieti-Terni. “Invece sta riscuotendo successo e sta interessando sempre più imprenditori e professionisti che vogliono circondarsi di persone oneste, di valore e con quella giusta etica che fa solamente crescere progetti e sogni.”

Un network in espansione

L’evento ha visto la partecipazione di membri BNI provenienti da diverse città, inclusa una delegazione da Padova, sottolineando l’importanza crescente del capitolo orvietano nel panorama nazionale. Presenti anche figure chiave dell’organizzazione, tra cui l’AD Monia Betti e l’Ambassador di capitolo Elena Morolli, a testimonianza del forte supporto istituzionale all’iniziativa.

L’energia del networking professionale

La serata si è caratterizzata per un’atmosfera dinamica e costruttiva, dove lo scambio di idee e la creazione di nuove connessioni professionali hanno dominato gli incontri. “Abbiamo bisogno di relazioni per far conoscere quanto di più noi possiamo donare al mondo,” ha continuato Falini, “e fare in modo che insieme si costruisca in maniera solida e duratura un business nei nostri territori.”

Risultati tangibili e prospettive future

Il successo dell’evento non si è limitato ai numeri: l’energia positiva e l’entusiasmo dei partecipanti hanno creato un ambiente ideale per lo sviluppo di nuove opportunità di business. Le strette di mano, i sorrisi e le “pacche sulle spalle” hanno caratterizzato una serata che promette di essere solo l’inizio di un percorso di crescita per la comunità imprenditoriale locale.

Impatto sul territorio

Il capitolo BNI “A un passo dal mondo” si sta affermando come catalizzatore per lo sviluppo economico della zona, dimostrando come il marketing relazionale possa essere uno strumento efficace per la crescita professionale e lo sviluppo del territorio. Con questo primo evento, Orvieto si posiziona sulla mappa del networking professionale di qualità, aprendo nuove prospettive per il futuro del business locale.

Cos’è BNI

Business Network International (BNI) è la più grande organizzazione di networking professionale al mondo, fondata nel 1985. Con oltre 330.000 membri in più di 70 paesi del mondo, BNI si basa sul principio del “Givers Gain” – chi dà, riceve. Attraverso incontri settimanali strutturati, i membri costruiscono relazioni profonde e durature, scambiando referenze di qualità (passaparola strutturato), e supportandosi reciprocamente nella crescita del business.

Per scoprire come il networking professionale può trasformare il tuo business e partecipare senza impegno a un incontro del capitolo BNI “A un passo dal mondo” di Orvieto o a qualsiasi altro gruppo in Umbria e nella provincia di Rieti visita il sito della Region. Un’opportunità unica per far parte di una comunità di imprenditori e professionisti orientati al successo.