tvi/

La nuova Bmw M4 CSL fa della guida in pista la sua ragion d’essere, visto la sua potenza elevata, un design agile e dedicato, una configurazione a due posti, interventi al telaio specifici per il modello e dotazioni selezionate. La produzione in solo 1.000 esemplari prenderà il via nello stabilimento di Dingolfing a luglio.