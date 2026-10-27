Blue Economy, il Mediterraneo al centro della sfida energetica - Tuttoggi.info

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Blue Economy, il Mediterraneo al centro della sfida energetica

ItalPress

Blue Economy, il Mediterraneo al centro della sfida energetica

Mar, 27/10/2026 - 22:03

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MILANO (ITALPRESS) – La nuova competizione per energia, dati e sicurezza delle infrastrutture si sta spostando in mare. Ed è nel Mediterraneo che si giocherà una partita decisiva per la competitività dell’Europa e dell’Italia. È quanto emerge dalle due nuove ricerche del Blue Economy Monitor, l’Osservatorio promosso da Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management che analizza le principali trasformazioni dell’economia del mare e il contributo che il settore può offrire alla crescita sostenibile e alla competitività del Paese.
f28/mgg/gtr

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