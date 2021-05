“Abbiamo perso molto in termini di occupazione e mi chiedo cosa succederà quando il blocco dei licenziamenti finirà. Le problematiche sociali nella nostra comunità ci sono, sono preoccupato per il breve termine e sto cercando di lavorare per far sì che tutti i penalizzati siano aiutati”. Così il Sindaco di Milano, Beppe Sala.

