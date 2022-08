“Chi ha diritto di essere accolto è costretto a stare per terra, chi non ne ha diritto sbarca qui per la terza o quarta volta. E’ un business. Qui dovrebbero esserci 350 persone e invece ce ne sono più di 1.300, tutte ammassate”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a sorpresa all’hotspot di Lampedusa.

sat/mgg/gsl