Blitz in via del Macello: appartamento restituito a proprietario, espulso uno degli occupanti

L'intervento della polizia locale a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti: l'immobile sgombrato su provvedimento della Asl

Restituito al suo proprietario l’appartamento, in via del Macello, che occupanti (uno dei quali irregolari) avevano trasformato in luogo di consumo e spaccio di droga.

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti gli agenti del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge della polizia locale, coordinati dal capitano Giusepponi, hanno effettuato controlli all’interno dell’appartamento. Che risultava abitato da un cittadino straniero, gravato da numerosi precedenti di polizia. Secondo le segnalazioni l’uomo favoriva all’interno della sua dimora il soggiorno di persone irregolari e dedite allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.