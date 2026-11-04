Blitz della Polizia sul litorale Romano, 4 arresti e 5 denunce - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Dalle principali arterie del litorale fino ai nascondigli ricavati sui tetti delle palazzine, la Polizia di Stato ha battuto il territorio di Ostia con un dispositivo straordinario sviluppato su più livelli e lungo differenti direttrici operative. Al presidio capillare delle strade si sono affiancati controlli mirati nelle aree ritenute maggiormente sensibili, con una proiezione operativa estesa anche alle coperture degli edifici. Determinante, sul fronte del contrasto allo spaccio, si è rivelato il contributo dell’unità cinofila antidroga, il cui fiuto ha consentito di individuare oltre 700 grammi di sostanza stupefacente occultati in insoliti vani di fortuna, tra vecchi lavabi e comignoli, trasformati in veri e propri punti di custodia fuori dalla portata dei controlli ordinari. La cornice operativa, garantita dal X Distretto Lido, ha consentito di sottoporre a verifica oltre 600 persone e 280 veicoli, restituendo un quadro di intervento articolato su più fronti dell’illegalità. Il bilancio complessivo è di quattro arresti – tre dei quali in esecuzione di precedenti ordini di carcerazione – e cinque denunce per fattispecie che, a vario titolo, spaziano dalle lesioni personali al possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, fino alla detenzione abusiva di armi e di sostanza stupefacente. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)