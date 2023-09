Blitz dei carabinieri, 24 arresti per droga e armi tra Reggio e Parma - Tuttoggi.info

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Castelnovo ne’ Monti (RE) unitamente ai militari del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia a quelli degli altri Reparti dipendenti del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, coadiuvati da unità Cinofile del Comando Provinciale CC felsineo nonché dai comandi Arma territorialmente competenti della provincia di Parma, sotto il costante coordinamento della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 24 persone indagate (di cui 5 detenute per altre cause, ndr), unitamente ad altre 7 persone, nell’ambito dell’indagine denominata Fast Car, coordinata dal PM Valentina Salvi, Sostituto presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nei confronti di 31 persone dedite alla commissione di reati concernenti lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti continuati in concorso nonché di detenzione illegale di armi da fuoco.

tvi/gtr