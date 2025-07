Blitz antidroga. Tra Abruzzo, Lazio e Puglia 12 misure cautelari - Tuttoggi.info

PESCARA (ITALPRESS) – Dall’alba, in varie province di Abruzzo, Lazio e Puglia, gli agenti della polizia di Stato di Pescara, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila, a conclusione dell’indagine denominata “End to end”, stanno eseguendo 12 misure cautelari personali a carico di altrettante persone di nazionalità italiana per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. All’operazione, oltre alla squadra mobile di Pescara, stanno partecipando le squadre mobili di Roma, Teramo, Latina, L’Aquila, Frosinone e Foggia, coordinate dal servizio centrale operativo, nonché i reparti prevenzione crimine Abruzzo Lazio e Puglia Settentrionale, posti a disposizione dal servizio controllo del territorio, per un complessivo di oltre 80 agenti. I provvedimenti sono in accoglimento della richiesta della Direzione distrettuale antimafia di L’Aquila, per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, ad alcuni indagati sono contestati anche i reati di estorsione, tentato omicidio e corruzione.

col3/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)

(ITALPRESS)