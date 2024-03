Blitz antidroga, 52 misure cautelari tra l'Emilia Romagna e la Sicilia - Tuttoggi.info

MODENA (ITALPRESS) – I carabinieri del comando provinciale di Modena, supportati dal 13° nucleo elicotteri di Forlì, dai nuclei cinofili di Bologna e Pesaro, dalle squadre operative di supporto e dai militari del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna, oltre che da personale dei comandi provinciali di Piacenza, Reggio Emilia e Trapani, hanno eseguito un’ordinanza cautelare, nei confronti di 52 indagati in prevalenza di origine magrebina. In particolare sono state emesse 27 misure di custodia cautelare in carcere, 5 misure degli arresti domiciliari, una dell’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, 13 del divieto di dimora nella Provincia di Modena, 6 dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

