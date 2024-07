Blitz anti prostituzione in 27 province, sigilli a 3 centri benessere - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi due giorni gli agenti hanno condotto una vasta operazione in tutta Italia nei confronti dell’attività di prostituzione gestita generalmente da cittadini cinesi. Sono state condotte numerosissime perquisizioni e attività di controllo in locali che mascheravano la reale attività di prostituzione con centri benessere e centri estetici. Sono state complessivamente controllate oltre 2400 persone, arrestate sette persone, denunciate 71, tre centri benessere sono stati sequestrati e sono in corso tutta una serie di accertamenti sulle persone identificate”. Lo ha detto il primo dirigente della polizia di Stato-Sco, Marco Martino, in merito alla vasta operazione per il contrasto al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione si è conclusa nella notte in 27 province e ha portato all’arresto di sette persone per reati in materia di immigrazione, sfruttamento della prostituzione mentre altre 71 sono state denunciate per reati analoghi.

(Fonte video polizia di Stato)

