Blitz all'alba in casa del pusher, dopo mesi di indagini arrestato 23enne - Tuttoggi

I successivi approfondimenti, finalizzati a scovare il possibile fornitore del giovane, anche attraverso numerosi appostamenti, hanno consentito di concentrare le attenzioni su un 23enne abitante in un Comune della provincia di Arezzo.

Un’ipotesi investigativa che, nella mattinata di ieri, ha trovato riscontro, quando nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria di Perugia, effettuata alle prime luci dell’alba nell’abitazione del sospetto, i militari hanno rivenuto circa 100 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento ed una modesta somma in danaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Immediatamente arrestato, il 23enne è stato posto in regime di arresti domiciliari nella casa di residenza, in attesa di essere processato per direttissima presso il Tribunale di Arezzo.