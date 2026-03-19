Blitz a Roma nella filiera della droga "a due", 4 arresti tra pusher e vedette - Tuttoggi.info

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Blitz a Roma nella filiera della droga “a due”, 4 arresti tra pusher e vedette

ItalPress

Blitz a Roma nella filiera della droga “a due”, 4 arresti tra pusher e vedette

Gio, 19/03/2026 - 09:03

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ROMA (ITALPRESS) – Blitz della Polizia di Stato tra i porticati di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, a Roma: sorprese in flagranza due coppie, ciascuna composta da pusher e vedetta, accusate ora di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dalle attività di osservazione pianificate dagli investigatori è emersa una struttura funzionale e ripetitiva, costruita su una “filiera” a due. Le vedette, posizionate in punti nevralgici, monitoravano costantemente l’area circostante, pronte ad intercettare eventuali presenze “sospette” e a convogliare i clienti verso il pusher incaricato della vendita, a sua volta posizionato in penombra e con la droga a portata di mano per concludere la consegna in modo rapido e lontano da occhi indiscreti.

fsc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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