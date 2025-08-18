Blitz a Narni: smantellato bivacco dello spaccio - Tuttoggi.info

Nell’operazione dei Carabinieri di sabato 16 agosto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del ternano, è scattato il blitz a ridosso della strada Narni-Sant’Urbano, a poche centinaia di metri dalle abitazioni della Loc. Santa Lucia. Individuato bivacco ma non soggetti sospetti né sostanze stupefacenti.

Rinomato luogo di spaccio

La zona era stata già segnalata nei giorni precedenti dai residenti come luogo di spaccio di stupefacenti da parte di extracomunitari che per eludere i controlli delle forze dell’ordine avevano orientato la “clientela” lontano dalle zone urbane. Pur non essendo stati rintracciati soggetti sospetti né sequestrate sostanze stupefacenti, il blitz ha comunque permesso di individuare un “bivacco” organizzato con sacchi a pelo, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, carbonella per accendere il fuoco, vestiti ed alimenti di vario genere, materiale raccolto e smaltito dall’A.S.M. di Terni.

Sicurezza e segnalazioni in tempo reale

L’attività sarà ripetuta nelle prossime settimane anche per aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza. Da ricordare l’importanza delle segnalazioni, sempre tempestive, su presunte attività illecite in aree periferiche del capoluogo e dei principali centri urbani della provincia.