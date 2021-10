Blind in lacrime a Le Iene, poi il sì della sua Greta VIDEO

Lo scherzo per chiedere la mano della sua fidanzata si trasforma in un controscherzo che fa crollare in lacrime il rapper perugino

Di scherzo ferisce… Dalla lacrime alla gioia per il sì della sua Greta per il rapper perugino Blind. Il tutto, davanti alle telecamere de Le Iene. A cui il cantante si era rivolto per preparare uno scherzo alla sua fidanzata, al termine del quale le avrebbe chiesto di sposarlo.

Lo scherzo di Blind è un classico: far ingelosire la futura moglie. “Voglio vederla incazzata, deve provare per due giorni quello che non passerà nella vita” dice Blind con un ghigno. E lo scherzo parte. Lui che non risponde al telefono a Greta e le foto, comparse sul web, di lui in compagnia di una avvenente ragazza. Nell’albergo dove Blind e Greta trascorrono in genere i loro momenti di relax.

“Lo sdrumo, io ‘so umbra”: Greta, infuriata, raggiunge l’albergo e bussa alla porta della rivale. Mentre Blind, in regia, si gusta la scena della scenata di gelosia, pronto ad arrivare con l’anello.

Ma qui scatta il controscherzo delle Iene. Che offrono a Greta la possibilità di “vendicarsi”. La ragazza si nasconde, mentre la presunta amante di Blind resta a terra coperta da finto sangue, apparentemente morta.

Blind, alla vista di quella scena, inorridisce e cerca di chiamare Greta, disperato. Quindi l’arrivo della polizia, che lo accusa di complicità in omicidio. E mentre si avvia con i militari in carcere, ecco che Le Iene fanno rispuntare Greta. “Per te finivo in carcere” le dice Blind. Che quasi si è dimenticato dell’anello. Col quale, finalmente, può chiedere la mano della sua Greta. E ricevere l’atteso sì, con un bacio illuminato dai fuochi d’artificio.

VIDEO DELLO SCHERZO A BLIND DE LE IENE