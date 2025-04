Blackout Spagna, Masters 1000 Madrid in tilt: tutti al buio - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Panico per il pubblico nel Masters 1000 di Madrid. Il blackout che ha colpito la Spagna ha bloccato anche il torneo su terra rossa della capitale. Come si può vedere da tanti video diventati virali su X, la mancanza di elettricità a un certo punto ha fatto calare il buio sulla Caja Magica (il complesso sportivo di Madrid, sede del torneo), tra gli sguardi perplessi di migliaia di tifosi inconsapevoli. Tra torce e smartphone accesi per far luce.

Il blackout, che ha colpito anche il Portogallo (e parte della Francia) ha fermato in mattinata anche il match del terzo turno del torneo tra

Matteo Arnaldi

e Damir Dzmuhur, vinto dall’azzurro in due set (6-3 6-4).

Il momento del blackout è diventato virale anche sui campi. Dopo il match del terzo turno tra Coco Gauff e la svizzera Belinda Bencic, l’intervista dell’americana (vincitrice dell’incontro con il punteggio di 6-2 6-4) ai microfoni degli organizzatori del torneo è stata interrotta per mancanza di segnale.

Nei filmati, anche questi virali sui social, si vede Gauff confusa per l’interruzione del colloquio con il giornalista. Anche lei, ovviamente, inconsapevole del problema.