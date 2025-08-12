 Blackout e allarme antincendio, Sinner e la serata folle a Cincinnati - Tuttoggi.info
Blackout e allarme antincendio, Sinner e la serata folle a Cincinnati

Blackout e allarme antincendio, Sinner e la serata folle a Cincinnati

Mar, 12/08/2025 - 05:02

(Adnkronos) – “Possiamo giocare?”. Jannik Sinner partecipa ad una serata movimentata al torneo di Cincinnati, costretto a fare i conti prima con un blackout che condiziona il menù pomeridiano e poi con un allarme antincendio che ‘arricchisce’ la sessione serale. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta il canadese Gabriel Diallo in un match caratterizzato da un fuoriprogramma. Nella fase iniziale del secondo set, sul campo centrale si attiva un allarme anticendio nelle suite. I giocatori si fermano, il pubblico non sa cosa fare mentre la sirena continua a suonare.  

 

Bisogna lasciare il campo? Si può giocare? “I giocatori sarebbero felici di continuare, siete in grado di farlo? Come siete messi?”, la domanda che il giudice di sedia rivolge via radio ai responsabili del torneo. “Non sappiamo se dobbiamo lasciare l’impianto”, la prima risposta poco rassicurante. Sinner ascolta la conversazione e attende il via libera: dopo la sosta forzata, finalmente si ricomincia a giocare. 

