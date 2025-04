Blackout, cosa fare quando si resta al buio: ecco il vademecum - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Cosa fare in caso di blackout? Ecco i consigli elaborati per Adnkronos/Labitalia dall’Unione nazionale consumatori. Di ieri la notizia del mega blackout in Spagna, che ha coinvolto anche il Portogallo e la Francia.

1) Mantenere la calma e accertarsi dell’estensione del problema: verificare se il blackout riguarda solo la propria abitazione o l’intero quartiere prima di contattare il servizio elettrico.

2) Avere sempre pronte torce a batteria o ricaricabili: evitare l’uso di candele per prevenire rischi di incendio, specialmente in presenza di bambini o animali domestici.

3) Preservare la carica del cellulare: utilizzare lo smartphone solo per comunicazioni essenziali e attivare la modalità risparmio energetico.

4) Mantenere il frigorifero chiuso: limitare al minimo l’apertura per conservare il freddo più a lungo (può mantenere la temperatura per circa 4 ore se non aperto).

5) Scollegare gli elettrodomestici sensibili: disconnettere computer, Tv e altri dispositivi elettronici per evitare danni quando la corrente si ripristina.

6) Proteggere persone vulnerabili: prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con necessità mediche speciali.

7) Seguire solo i canali informativi ufficiali: evitare di diffondere notizie non verificate e consultare gli aggiornamenti delle autorità competenti.

8) Disporre di una radio a batterie: essenziale per ricevere informazioni in assenza di rete elettrica e internet.

9) Riattivare gradualmente gli elettrodomestici: al ritorno della corrente, accendere i dispositivi uno alla volta per evitare sovraccarichi.

10) Tenere un kit d’emergenza a portata di mano: includere acqua, cibo a lunga conservazione, medicinali essenziali e una piccola scorta di contanti.