Black Sheeps sul palco di Forlì con J-Ax e Gigi D'Alessio - Tuttoggi

Il 29 Agosto 2020 le Black Sheeps saranno sul palco dell’ Aeroporto di Forlì per l’evento IMAGinACTION (il Drive In più grande del mondo) con J-Ax e Gigi D’Alessio.

Finaliste al concorso “ Young Imaginaction Award”

“L’ultimo Giro” è il brano di lancio del primo cd della Black Sheeps “Non aspettarmi sveglio” uscito ad ottobre del 2019 e incarna lo spirito delle BS perché ogni notte può essere quella giusta per giocarsi la vita al black jack e male che vada farsi offrire L’ultimo giro.

Imaginaction

Imaginaction è il primo festival internazionale del videoclip musicale, e nei tre giorni di Forli (27 – 28 e 29 Agosto 2020) si succederanno sul palco artisti del calibro di Marco Masini, Mario Biondi, Noemi, Edoardo Bennato, i Trevis , fabrizio Moro, i Pinguini Tattici Nucleari e molti altri (il programma completo delle tre giornate).

Parte del ricavato degli incassi verrà devoluto alla filiera dei lavoratori della musica.

Nella stessa sera del 29 Agosto 2020 verrà anche decretato l’artista vincitore del “ YOUNG IMAGINACTION AWARD” con la proiezione del suo videoclip.



Le Back Sheeps

Le BLACK SHEEPS nascono nel 2009 dall’incontro tra Claudia Carletti e Ilaria Pileri. Dopo anni di cover e collaborazioni importanti passate tra i locali del centro italia, sentono la necessità, nel settembre 2017, di darsi una nuova veste e cominciano a scrivere il loro primo album “Non Aspettarmi Sveglio” Uscito ad Ottobre 2019.

L’album

L’album è stato presentato su palchi prestigiosi e ad eventi importanti, come l’open Act a STEF BURNS ( chitarrista di Vasco Rossi) nel Novembre 2019, a NSL RADIO ospiti con un live acustico da MARCO BALDINI, e sul palco di Santa Severa durante il CAFFEINA FESTIVAL, nello scorso luglio. In questo 2020 pieno di instabilità e incertezza,le Black Sheeps hanno comunque continuato a lavorare, riuscendo , tra le altre cose , a conquistarsi la finale del PREMIO MIA MARTINI ( 8-11 Settembre 2020) e la presenza come ospiti al prestigioso PREMIO MARGUTTA, il cui presidente onorario è GABRIELE SALVATORES (25 Settembre 2020)



Per tutti gli eventi in programma, le bs, si avvarranno della preziosa collaborazione dello stilista ternano LUCA RONDONI, che curerà il look delle cantautrici.