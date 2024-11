Bjk Cup, la Slovacchia raggiunge l'Italia in finale: Gran Bretagna eliminata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sarà la Slovacchia a sfidare l'Italia nella finale di Billie Jean King Cup Finals, in programma domani, mercoledì 20 novembre, alle 17 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. La Slovacchia, in semifinale, ha sconfitto 2-1 la Gran Bretagna.

Nel primo singolare Emma Raducanu si è imposta per 6-4, 6-4, in un’ora e 36 minuti di gioco, su Viktoria Hruncakova, mentre nel secondo Rebecca Sramkova ha superato in rimonta per 2-6, 6-4, 6-4, in due ore ed undici minuti, Katie Boulter. Decisivo il doppio che ha visto Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova superare con un netto 6-2, 6-2 le britanniche Olivia Nicholls e Heather Watson.