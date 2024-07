Bittner "A Parigi con quattro atleti, siamo speranzosi" - Tuttoggi.info

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo speranzosi” in vista dell’appuntamento olimpico. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner, in vista delle gare in programma dall’8 all’11 agosto. “Alice Sotero è alla terza occasione e sicuramente cercherà un risultato importante, conoscendo anche le sue caratteristiche e come è fatta. Elena Micheli anche se giovane credo abbia raggiunto l’esperienza necessaria per ambire a qualcosa di importante. Giorgio Malan e Matteo Cicinelli sono all’esordio, bisognerà vedere anche il fattore emozione come influirà ma sono due ragazzi molto preparati”, ha aggiunto Bittner.

