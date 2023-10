Biotecnologie, Italia tra eccellenze e necessità di più investimenti - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Le biotecnologie possono essere utilizzate in varie aree, dalla salute all’agricoltura, passando per l’ambiente. Attualmente circa il 75% degli utilizzi è nell’area della salute, in farmaceutica o diagnostica, è un’area in cui si possono trovare soluzioni in vari campi. Del resto, noi siamo usciti dalla pandemia di Covid grazie alle biotecnologie: i kit diagnostici sono biotecnologici, i vaccini sono per definizione biotecnologici così come le cure sviluppate per il Covid. Tutte le soluzioni trovate per sconfiggere la pandemia sono arrivate grazie alle biotecnologie”. Lo afferma in un’intervista all’Italpress Fabrizio Greco, presidente di Assobiotec-Federchimica e amministratore delegato di AbbVie Italia.

