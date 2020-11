Lavorare su tre direttrici: Ecosistema, Scienze della Vita e Bioeconomia. Immaginare una serie di interventi che permettano al comparto di incrementare la competitività, per una ripartenza sostenibile del pianeta. È questa la sintesi di obiettivi e contenuti del “Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese” presentato da Assobiotec in occasione dell’evento digitale “Biotech, il futuro migliore”.

