 "Biologia su misura", a Palermo esperti a confronto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Biologia su misura”, a Palermo esperti a confronto

ItalPress

“Biologia su misura”, a Palermo esperti a confronto

Gio, 16/10/2025 - 15:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – Un momento di confronto tra ricerca, istituzioni e territorio sui nuovi confini della medicina del futuro. Dalla bioingegneria all’epigenetica e alla medicina rigenerativa, la “biologia su misura” diventa il filo che unisce scienza, etica e innovazione per una salute sempre più personalizzata. Se ne è parlato nel corso di una tavola rotonda, organizzata al Palazzo dei Normanni, a Palermo, dalla Fondazione Ri.MED: l’incontro ha anticipato le giornate del Simposio scientifico internazionale “Engineering Biology for Next-Gen Medicine”

f15/fsc/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!