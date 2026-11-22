TORINO (ITALPRESS) – “Qui c’è un povero ragazzo che per la seconda volta nel giro di pochi anni deve affrontare un problema che ha origini oscure, perché qui lui non ha avuto un trauma. È sicuramente la cosa alla quale tiene di più, nella sua vita, e ci sono milioni di persone come me che sono dispiaciute in questo momento, da un punto di vista umano, per quello che gli sta succedendo come ragazzo, prima ancora che come atleta, come professionista, come, azienda, perché è una vera e propria azienda. E l’atto umano è quello che oggi più preoccupa e dispiace.” Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della conferenza stampa di chiusura delle Atp Finals di Torino, rispondendo a una domanda sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner.

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