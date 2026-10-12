Binaghi "Atp Finals vanno verso il tutto esaurito" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Le Atp Finals vanno verso il tutto esaurito e le vendite continuano incessanti, a dimostrazione del fatto che nel nostro sport una grande competizione vale anche forse più di un grandissimo campione. Ci siamo sentiti spesso con Jannik”. Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro 2026. “Noi crediamo che il successo del tennis italiano derivi da un sistema nel quale ognuno pensa a fare il proprio dove e il proprio compito al meglio. Per noi è importante che i ragazzi siano seguiti al meglio e così come accade”, aggiunge il numero uno della Fitp, che resta ottimista in vista delle Finals di Torino. “Cobolli ha avuto un inizio di stagione travolgente: finale al Roland Garros e ha fatto quarti a Wimbledon, perdendo una partita che probabilmente avrebbe potuto vincere. È stato a lungo numero 4 nella Race. Bolelli e Vavassori, peraltro al loro ultimo anno insieme, spero si godano questo finale di stagione a Torino con il tutto esaurito in casa”.(ITALPRESS).

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