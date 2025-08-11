 Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna - Tuttoggi.info
Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

Lun, 11/08/2025 - 16:03

(Adnkronos) – E’ morto oggi, lunedì 11 agosto, il bimbo di 4 anni, che era stato ricoverato in coma a seguito di un colpo di calore. Il bambino, trasferito dalla Sardegna con elisoccorso e arrivato al Gemelli in condizioni gravissime, fanno sapere dall’ospedale, ”è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli”.  

Il piccolo, durante una vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari, mercoledì scorso era sfuggito al controllo dei genitori che stavano riposando ed era salito nell’auto parcheggiata al sole. Lì lo avevano ritrovato i genitori, privo di sensi, e avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero.  

