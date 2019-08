“Bimbi domani”, in 18 mesi consegnate 278 baby card da 500 euro

Sono quasi 300 le baby card, del valore di 500 euro ciascuna, consegnate ad altrettante famiglie del Comune di Assisi che dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 sono state allietate dalla nascita di un bambino o una bambina.

Si tratta di un’iniziativa, tra le prime adottate in Italia, voluta fortemente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Proietti e indirizzata a ogni nuovo nato residente nel territorio di Assisi.

“Bimbi Domani” è una misura di sostegno alle famiglie, un gesto concreto e di attenzione verso la genitorialità, e si realizza attraverso un bonus spendibile esclusivamente presso la farmacia comunale di Assisi.

In pratica a tutti i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2018 viene inviata a casa la baby card a cui è associata la somma di 500 euro. Grazie al bonus i genitori o i familiari possono recarsi in farmacia e acquistare, fino a esaurimento della cifra, prodotti per la prima infanzia individuati in uno specifico “paniere” come ad esempio pannolini, latte, pappe, pastine, biscotti, omogeneizzati.

L’amministrazione tramite un apposito fondo ha stanziato nel 2018 la cifra di 100mila euro garantendo il sussidio a tutti i 185 bambini nuovi nati ad Assisi nel corso dell’anno; la misura si è mostrata economicamente ‘sostenibile’ per il conseguente incremento di fatturato della farmacia comunale perciò per il 2019 sono stati stanziati 60mila euro che garantiscono il sussidio per tutto l’anno: fino al 30 giugno la baby card è stata consegnata a 93 famiglie con neonati.

La misura “Bimbi Domani” quindi ha sostenuto dalla sua introduzione, in un anno e mezzo, 278 famiglie erogando altrettante baby card. E ha ottenuto un doppio fine, da un lato, quello più importante, sostenere i nuclei familiari che si trovano a vivere la genitorialità, dall’altro incentivare l’utenza della farmacia comunale raggiunta da clienti di tutto il territorio grazie alla tessera da poter spendere esclusivamente nel sito di Santa Maria degli Angeli.

“Il progetto “Bimbi Domani” – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – vuol essere un segno tangibile della vicinanza dell’amministrazione comunale alle famiglie che accolgono una nuova vita, una sorta di benvenuto speciale a far parte della nostra comunità, considerato che i piccoli e le piccole residenti ad Assisi rappresentano la nostra speranza e il nostro futuro”.

“Questa misura l’abbiamo messa a segno – ha aggiunto il sindaco – con una formula originale, semplice e immediatamente operativa perché la baby card viene spedita a casa tramite il servizio postale con i dati del/la bambino/a; va presentata alla cassa prima del pagamento unitamente alla tessera sanitaria del beneficiario o beneficiaria e in quel momento viene scalata, attraverso la lettura del codice a barre presente sul retro tessera, la cifra corrispondente all’acquisto dei prodotti consentiti dal bonus. Insomma un sostegno autentico che può aiutare, e dai riscontri ottenuti, aiuta le famiglie di Assisi e su quest’idea siamo uniti e convinti all’unanimità perché un’amministrazione deve compiere fatti e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Speriamo anche che tanti Comuni la imitino: accogliere e sostenere la vita in ogni sua fase è il valore fondante della società.”

La misura Bimbi Domani sarà riproposta anche nel prossimo bilancio 2020 del Comune di Assisi.

