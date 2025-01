Bimba 3 anni trova pistola e parte un colpo, il sindaco: "Non demonizzare armi" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Siamo davanti a un evento drammatico, ma non vorrei demonizzare l'arma in sé", così Giuliano Brunori, il sindaco di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, interviene sul tragico evento che ha visto una bambina di tre anni ferita da un colpo partito accidentalmente dalla pistola del padre.

"Come sindaco posso solo trasmettere il senso di sgomento della nostra comunità; sulla dinamica del fatto sarà la magistratura a stabilire che cosa sia successo quella sera", ha detto Brunori all'Adnkronos. "Io mi preoccupo del dolore di quella famiglia, che sul nostro territorio è conosciuta da tutti e penso alla salute della bambina, che credo sia la cosa che interessa più di tutto. Quanto al fatto che a Gardone ci siano tante armi, chiarisco che la nostra è una zona di produzione di armi da caccia e da difesa con una tradizione di oltre 200 anni e c'è grande rispetto e competenza, tanto che qui non si è mai verificato un omicidio per armi da fuoco".

Da quando si è diffusa la notizia dell'incidente, c'è chi si interroga sulla massiccia presenza di armi nelle case degli abitanti del paese di origine della bambina, Gardone Val Trompia, e dei rischi che questo fenomeno possa generare: "Non significa che questo possa giustificare l'evento, ma la tradizione della caccia qui è molto forte, per cui è difficile non trovare un'arma in una casa Gardonese. C'è anche da dire che qui c'è la cultura del rispetto dell'arma, nel senso che in molte famiglie c'è chi lavora nel settore armiero, molti le usano per la caccia e molti altri per le attività sportive, basti pensare che quest'anno la Beretta Armi ha vinto 14 medaglie su 15 nel tiro a volo olimpionico".

In altre parole, "Gardone è il cuore di questa attività e competenza e tradizione hanno temperato tutta la popolazione. Il fatto che ci siano tante armi non vuol dire che vengano usate male o indiscriminatamente. Ciò che è accaduto in casa della bambina, purtroppo, credo si possa definire una 'tragica fatalità', chi ha dei bambini sa quanto siano imprevedibili ed è davvero difficile capire come siano andate realmente le cose". "Quel che è certo - dice il sindaco - è che siamo davanti a un evento drammatico, ma non vorrei demonizzare l'arma in sé. Del resto, il perché la bambina abbia trovato quella pistola è nei misteri. Che cosa sia successo e come siano andate le cose sarà la magistratura a dirlo".

"Questa - riflette il sindaco - è una notizia che va al di là dell'immaginabile; come nonno di due bambini che frequentano la scuola materna della bambina e della sua sorellina, il dolore è ancora più forte". Sulle condizioni di salute della piccola, Brunori dice: "Non ho ancora avuto modo di sentire i genitori, che sono a Bergamo dalla bambina, mentre i nonni sono rimasti a Gardone con la sorellina. Ho notizie dai familiari e so che nella serata di ieri la bimba è stata sottoposta a un intervento: da medico posso dire che in questi casi le prime 72 ore sono le più critiche e il fatto che lei stia lottando ci fa nutrire un po' di speranza". Per il resto, "non resta che pregare, per chi crede, e affidarsi alla competenza dei sanitari e dei professionisti che la stanno curando. A loro va tutta la mia stima per quello che hanno fatto e per quello che ancora faranno".