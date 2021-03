Bilaterale S.Marino-Italia, Pedini Amati incontra Garavaglia a Roma - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Primo incontro ufficiale in presenza fra il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati e il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia. Dopo la video call dell’11 marzo scorso il Segretario di Stato si è recato oggi a Roma per un colloquio che prelude ad un nuovo accordo sulla cooperazione in ambito turistico fra Italia e San Marino in rinnovo di quello siglato nel 2004.

Il Ministro Massimo Garavaglia ha confermato di ritenere importante per i rapporti fra i due Paesi il rilancio della Commissione Mista già inserita quale consesso fondamentale per lo sviluppo nel comunicato congiunto firmato dal Ministro Dario Franceschini lo scorso 29 ottobre. Un altro accordo sul quale è interesse delle parti lavorare è quello fra Ufficio del Turismo e Ente Nazionale per il Turismo (ENIT) in vigore dal 2013 e già sul tavolo dei tecnici dei due organismi.

Impensabile in questo momento storico non discutere di ripartenza post-pandemia e della grande opportunità che oggi ci offrono i vaccini, l’Italia, così come la Repubblica di San Marino, vede nella ripartenza del turismo il primo atto per il ritorno alla normalità ed anche su questo tema c’è stata unità di vedute.

Massimo appoggio da parte del Ministero italiano al Sustainable Tourism Development Project elaborato dal Tavolo Territoriale per il Turismo per il cui finanziamento San Marino e Italia dialogheranno con l’obiettivo di intercettare finanziamenti per la cooperazione transfrontaliera dell’Unione Europea. Il Ministero del Turismo ha nominato il Dott. Lorenzo Quinzi nel Comitato Tecnico Scientifico del Tavolo Turistico Territoriale.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Nel ministro Massimo Garavaglia ho trovato un interlocutore dinamico e attivo che ha immediatamente compreso la nostra volontà di dialogare con l’Italia e di sviluppare, ove possibile, progetti comuni. Sono certo che daremo seguito a questi primi incontri con risultati concreti e con il consolidamento delle relazioni tra i due Paesi”.

Federico Pedini Amati, poi, si è recato in visita ufficiale all’Ambasciatore non residente degli Emirati Arabi Uniti in San Marino S.E. Omar Obeid Alshamsi presso la sede di Roma. Ad accompagnare il Segretario di Stato anche l’Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti, nonchè Commissario per Expo 2020 Mauro Maiani e il Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini. Gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno, dal primo ottobre prossimo, a Dubai l’Expo 2020 rinviato per la pandemia lo scorso anno ma ora pronto per essere inaugurato

(ITALPRESS).