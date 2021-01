Bilancio positivo per il Reparto Manutenzioni e del Servizio Decoro urbano di Todi - Tuttoggi

Nonostante il coronavirus, il settore è riuscito per la prima volta a far partire un programma di decoro per tutte le frazioni e località del territorio.

Malgrado le difficoltà dovute al contenimento della pandemia, le attività del Reparto Manutenzioni e del Servizio Decoro urbano del Comune di Todi sono state molteplici.

Il settore è riuscito per la prima volta a far partire un programma di decoro per tutte le frazioni e località del territorio. I lavori hanno riguardato lo sfalcio di erba e la pulizia all’interno dei centri storici ed aree verdi, interventi di potatura, ma anche ristrutturazione di panchine, staccionate o giochi. Inoltre sono state raccolte le varie segnalazioni dei cittadini, di volta in volta, durante i diversi interventi.

Molto importante il lavoro del Servizio Decoro Urbano, con il quale si è riuscito a ripulire costantemente da erba e sporcizia tutte le vie della Città, tutti i parchi del territorio e le aiuole, effettuando cinque passaggi nel periodo primavera estate.

I numeri

Sono state ripulite 98 griglie per lo scolo dell’acqua e 30 interventi di riparazione, sono state ristrutturate 30 panchine e 15 giochi in diversi parchi, infine sono stati sostituiti 300 metri di staccionata e ripulite le scritte in diverse vie e zone della Città. Il Servizio Decoro Urbano inoltre ha effettuato il giro costante di due volte a settimana per la raccolta dei rifiuti, presso il Parco della Rocca, il parco di Porta Fratta, il percorso alternativo del parcheggio di Porta Orvietana e il parco del Quartiere Europa.

Prevenzione stradale

Sono stati effettuati lavori di sistemazione del manto in macadam, con Grader, di tutte le strade del territorio comunale per circa 50 km e per circa 40 Km in collaborazione con i frontisti. È stato effettuato un importante lavoro di prevenzione stradale, con il rifacimento delle forme laterali per circa 60 Km delle nostre strade comunali.

In totale sono stati utilizzati 1.500 metri cubi di breccia e 102 tonnellate di asfalto a freddo. È stato svolto il fondamentale lavoro di riapertura di diversi attraversamenti stradali ostruiti e il rifacimento di nuovi, tra i quali quelli della strada dell’Olmeto, della frazione di Torregentile e presso la strada di Torrebontempo, della frazione di Duesanti.

Sono stati effettuati interventi di asfaltatura in più tratti di strade comunali, vedi Torregentile, strada di Toscella (strada che collega Ripaioli a Collazzone), Porchiano, Via Ciro Alvi, il sottopasso della strada comunale di Chioano e un piccolo tratto della strada che collega Ripaioli alla Tiberina, direzione Pantalla.

È stata messa in sicurezza la frana della strada del cimitero di Casemasce, con blocchi di contenimento e il taglio di alberi che erano oramai divenuti pericolosi. Ultimati i lavori presso l’area verde del Quartiere San Rocco con l’abbattimento delle barriere architettoniche e il montaggio di alcuni giochi.

È stato rinnovato anche il parco mezzi, con l’acquisto di un camioncino Nissan 35, un camioncino Nissan 56, entrambi con ribaltabile, e di una Minipala cingolata.

Foto repertorio TO