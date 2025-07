Biker infortunato sul monte Autore, interviene Soccorso Alpino Lazio - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio è intervenuto nei pressi del Monte Autore, all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini, per soccorrere un biker caduto lungo un sentiero di montagna. L’allerta è partita tramite il numero di emergenza 112, ma le coordinate geografiche trasmesse si sono rivelate imprecise, rendendo inizialmente difficile localizzare il punto esatto dell’incidente. “Grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei tecnici del CNSAS, è stato possibile restringere rapidamente l’area e individuare con precisione la posizione dell’infortunato”, si legge in una nota. Il biker presentava un sospetto trauma a una gamba e non era in grado di proseguire autonomamente. È stata quindi immediatamente attivata una squadra di terra del Soccorso Alpino e l’eliambulanza ARES 118 della Regione Lazio, con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e personale sanitario. Una volta raggiunto, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in sicurezza tramite un verricello sull’elicottero, per poi essere trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Fonte video: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio