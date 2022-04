Biennale di Venezia, Fondazione Carifol ente sostenitore| Tosatti al Ciac

“Si rafforza il nostro ruolo artistico – ha detto Tonti – e il consolidamento del Ciac sotto il profilo della diffusione della cultura dell’arte contemporanea, grazie ad un percorso iniziato anni fa. Per questo c’è stato un invito particolare, al padiglione Italia della Biennale di Venezia e alla mostra di Gian Maria Tosatti, che rappresenterà l’Italia“.

Ad entrare nello specifico delle iniziative l’avvocato Tomassoni: “Il riconoscimento della Fondazione e del Ciac come ente sostenitore della Biennale – ha detto – è un enorme riconoscimento. Hanno ritenuto che fosse dovuto che la Fondazione partecipasse come ente culturale al novero della biennale. Sosterremo il Padiglione Italia, quest’anno affidato ad Eugenio Viola, già direttore del museo di Bogotà e direttore anche del Museo Madre di Napoli. Viola ha individuato nell’artista Gian Maria Tosatti la persona più adatta all’esposizione per rappresentare l’Italia”. Tosatti è stato anche nominato direttore artistico della Quadriennale di Roma ed esporrà nell’Hangar Bicocca.

“La capacità della Fondazione – ha detto Tomassoni – è stata quella di gestire questo rapporto. Così Tosatti ci ha promesso che farà una mostra al Ciac nel 2023 e donerà una sua opera alla collezione permanente della Fondazione“. Soddisfatto il sindaco Stefano Zuccarini: “Siamo in presenza di un ennesimo e straordinario risultato da parte della Fondazione e del Ciac. La Fondazione agisce sulla città con tante opere, che sono una risorsa importantissima. E’ il caso anche della riqualificazione della Piazzetta Beata Angela, che sarà riqualificata“.