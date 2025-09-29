Biennale del Libro d’Artista - VIIª edizione L’Arte si Fa Libro, il Libro si Fa Arte - Tuttoggi.info

La Biennale del Libro d’Artista torna a Procida alla Biblioteca Comunale di Procida “Don Michele Ambrosino” dal 05 al 19 ottobre, diretta da Nico Granito con la collaborazione del Comune di Procida – Assessorato alla cultura del Comune, delegato Michele Assante del Leccese, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dell’arte contemporanea e dell’editoria creativa. L’evento, giunto alla sua VIIª edizione, riunisce artisti, collezionisti e appassionati da tutto il mondo per celebrare il libro come opera d’arte, luogo di sperimentazione e veicolo di idee.

La Biennale del libro d’artista ideata e curata da Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito offre un ricco programma, coinvolgendo artisti affermati e giovani talenti che esplorano il libro d’artista nelle sue molteplici forme: dal libro-oggetto alle edizioni d’arte, dai libri illustrati alle sperimentazioni digitali.

L’esposizione vede la presenza di oltre 160 libri d’artista provenienti da Italia, Spagna, U.S.A, Cile, Messico, Ungheria, Portogallo, Polonia, Cina, Ucraina, Brasile … Turchia.

La Biennale del Libro d’Artista si conferma così come piattaforma di dialogo tra arte, editoria e pubblico, promuovendo la creatività e la sperimentazione.

In questa edizione viene presentata un’opera libro – Sei come 6 di Antonio Sormani – facendo parte dell’Archivio della Biennale del libro d’artista della sezione dedicata all’eros “ Il piacere nei libri “ in considerazione della qualità del progetto, apprezzato sia dal pubblico che dalla stampa, si è deciso non solo di riproporre l’evento, ma di renderlo un PROGETTO APERTO.

L’interesse e l’invito da parte di protagonisti culturali di altre realtà hanno reso la Biennale del libro d’artista itinerante, sconfinando anche i confini nazionali, appena conclusa la rassegna a Casa Museo Miguel Hernandez ad Orihuela (Spagna) dopo che era stata già ospitata al Museo arqueológico Municipal de Elda e al Museo arqueológico de Cartagena.

La Biennale del libro d’artista rientra nel programma degli eventi della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Il 4 ottobre ci sarà un’anteprima straordinaria dell’esposizione sul sito della Biennale: www.biennaledellibrodartista.org, in coincidenza con la Giornata del Contemporaneo.









Artisti partecipanti

• Patrizia Aletta • Gilda Antoniello • Andreina Argiolas • Silene Arnaldi • Gianluca Badiani • Gianluigi Balsebre • Calogero Barba • Vincenzo Barba • Maddalena Bellorini • Elisabetta Bertulli • Maria Bifulco • Rovena Bocci • Leci Bohn • Roberto Fabio Brucci • Maria Grazia Brusegan • Annunziata Buggio • Alfonso Caccavale • Sirlei Caetano • Camilla Calato • Maria Rosanna Cafolla • Marzia Calì • Cecilia Caliari • Antonio Carbone • Mara Caruso • Enzo Catini • Sofia Cavicchini • Rosaria Cecere • Fabiola Cenci • Stefania Chierici • Mario Cobàs ( Carchini ) • Patrizia Maria Cocchiarella • Maria Grazia Colonnello • Alfredo Covato • Maria Rosaria Cozza • Flora D’Angelo • Antonio D’antonio • Rosita Dagrosa • Eleonora Del Giudice • Elena Dell’andrea • Carmen Delle Donne • Desart2 (Simona Sarti & Alessandra Degni) • Anna Di Lauro • Carla Di Pardo • Franco Di Pede • Dario Roberto Dioli • Giovanna Donnarumma • Cinzia Farina • Maria Cristina Fasulo • Salvatore Fellino • Piera Fidentea • Steven Fossiant • Francesca Fuentes Latoja • Fernando Gallo • Rosalie Gancie • Nico Granito • Stefania Guiotto • Luiza Gutierrez • Annamaria Iodice • Gennaro Ippolito • Valeria Iseppi • Silvia Iuliucci • Benedetta Jandolo • Jussara Leite • Maria Antonietta Letizia • Lucia Longo • Serse Luigetti • Tania Luzzatto • Ruggero Maggi • Alessio Manca • Loredana Manciati • Fernanda Mancini • Maria Manna • Ermìnia Marasca Soccol • Claudia Marchi • Gianluca Marinelli • Emanuele Marsigliotti • Giordano Martone • Alicante Mateos • Maria Teresa Mazzei • Monica Michelotti • Fernando Montà • Simona Negrini • Sara Nicoletti • Elena Pagani • Csaba Pál • Linda Paoli • Liliana Pardini • Aulo Pedicini • Sandro Pellarin • Chiara Pepe • Barbara Piani • Bruno Pierozzi • Giuliana Polimeni • Veronique Pozzi Paine • Alessandra Procaccio • Antonella Prota Giurleo • Stefania Puntaroli • Giampiero Reverberi • Maria Teresa Ricci • Angelo Ricciardi • Giuseppina Riggi • Remo Romagnuolo • Sabina Romanin • Mario Romano • Marino Rossetti • Romina Russo • Andrea Saltini • Teresa Sanfilippo • Gino Sansone • Simona Sarti • Antonio Sassu • Agostino Saviano • Roberto Scala • Carla Sello • Eugenia Serafini • Lucia Sforza • Manuela Simoncelli • Lucia Spagnuolo • Jane Sperandio Balconi • Arianna Spizzico • Gianna Maria Stellino • Irina Tall • Marco Terroni Grifola • Carmo Toniolo • Vincenzo Trepiccione • Filippo Tufano • Ilia (Ersilia) Tufano • Alessandro Tursi • Ivana Urso • Diana Isa Vallini • Claudia Vianello • Marina Vitolo





• Collettivo Ossigeno Rosso: Fausto Ferri, Gregorio Prada Castillo, Fabrizio Pavolucci, Elena Butmalai e Eliseo Calcinari Ansidei





Corso di Anatomia Artistica dell’Accademia di Belle Arti di di Carrara

prof.ssa • Monica Michelotti, Biennio Specialistico Pittura 1° e 2° anno Corso di Anatomia Artistica prof. Mario Carchini, Triennio di Grafica

• Elenco studenti partecipanti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Toscana (nazionalità Italiana, Cinese e Turca) • Li Chun • Li Chun & Lu Xiaoyang • Zhu Guoqiang • Yang Manni • Ana Micleusanu • Sophie Morosato Bianchi • Li Dan Ran • Gunel Rzayeva • Sun Weiwei • Fan Xiao • Leyla Irem Gulseren • Yitan Cao • Sohyeon Nam • Fattima Ezzaouia • Jennifer Guadagni • Alessia Petta





Corso di Decorazione e Design dell’accessorio dell’ABA Lecce.

docente: • Lucia Ghionna cultrice della materia: • Aida Dzhafarova (Ucraina)

• Elenco studenti partecipanti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, Puglia (nazionalità Italiana della Polonia e dell’Ucraina) Alessio Manca • Lorenzo Filieri • Cheren Spinelli • Rossella Montesano • Matilde Stigliano • Maria Paola Antonaci • Concetta Lacertosa • Magdalena Grzebyk • Julia Wiatrowska • Sude Kilicarslan • Michalina Klimas





Archivio della Biennale del libro d’artista | Il piacere nei libri – libro ospite di Antonio Sormani









Scheda riassuntiva

Luogo: Biblioteca Comunale di Procida “Don Michele Ambrosino”

Piazzetta S. Michele – 80078 Terra Murata – Procida (NA)

Date: dal 04 al 19 ottobre

Vernissage: online il 4 ottobre per la giornata del contemporaneo dalle ore 10

esposizione inaugurale in presenza ore 12

Orari: orari di apertura e chiusura della biblioteca

Ingresso: Gratuito

Per ulteriori informazioni, programma completo e accrediti stampa:

www.comune.procida.na.it/

www.biennaledellibrodartista.org

Email: artelibronapoli@gmail.com





Ufficio Stampa

Lineadarte Officina Creativa





• Patrizia Aletta • Gilda Antoniello • Andreina Argiolas • Silene Arnaldi • Gianluca Badiani • Gianluigi Balsebre • Calogero Barba • Vincenzo Barba • Maddalena Bellorini • Elisabetta Bertulli • Maria Bifulco • Rovena Bocci • Leci Bohn • Roberto Fabio Bruc

