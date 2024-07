"Biden potrebbe ritirarsi nel weekend" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Joe Biden potrebbe ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca già questo fine settimana. E' quanto rivela Axios citando "diverse fonti autorevoli democratiche".

In isolamento dopo essere risultato ieri positivo al Covid, l'81enne presidente pubblicamente continua a resistere, ma in privato - prosegue il solitamente ben informato Axios - starebbe cedendo di fronte alle pressioni, la realtà dei sondaggi negativi ed un livello di scrutinio tale che rende praticamente impossibile continuare la campagna elettorale.

Nei giorni scorsi al presidente è stato trasmesso un secco messaggio da leader del partito democratico, in gran parte suoi amici e, soprattutto, da donatori chiave dei dem, tutti convinti che ormai lui non ha possibilità di vincere a novembre, non potendo cambiare la percezione che gli elettori hanno riguardo alla sua età e alle sue capacità mentali.

A Biden è stato chiaramente detto che se rimane in corsa si rischia una vittoria a valanga di Donald Trump, in una misura tale da cancellare completamente l'eredità della sua amministrazione e ogni speranza democratica al Congresso. "La sua scelta ora è tra essere uno degli eroi della storia o essere sicuro del fatto che non ci sarà mai una bibliotea presidenziale dedicata a lui - ha detto ad Axios uno stretto amico di Biden - io prego che faccia la cosa giusta, sta andando in questa direzione".