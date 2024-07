Biden, media: i dubbi su Harris, ecco perché ha rinviato il ritiro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Kamala Harris è davvero in grado di sconfiggere Donald Trump? Questo il dubbio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello che lo ha fatto rinviare più volte la decisione di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. Dubbi sul fatto che Harris fosse la candidata migliore al posto di Biden li hanno avuti anche i più stretti consiglieri del presidente, come hanno detto ad Axios tre fonti ben informate. Dopo l'annuncio del ritiro, il presidente ha sostenuto subito pubblicamente la sua vice, ma in colloqui privati ha espresso i suoi dubbi. Tanto che la prossima settimana sarà fondamentale perché Harris dimostri che ha torto chi dubita di lei.

Biden, Bill e Hillary Clinton e molti membri democratici del Congresso hanno subito appoggiato Harris, ma alcuni pesi massimi, tra cui l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi, il leader democratico della Camera Hakeem Jeffries, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e l'ex presidente Barack Obama devono ancora esprimere i loro sostegno. "Nei prossimi giorni navigheremo in acque inesplorate", ha affermato Obama in una nota. "Ma ho una fiducia enorme nel fatto che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo da cui emergerà un candidato eccezionale", ha aggiunto.

Axios ha poi sottolineato che la vicepresidenza Harris è stata a tratti travagliata e caratterizzata da un forte turnover dello staff. Negli ultimi 3 anni e mezzo gran parte dei collaboratori di Harris se ne sono andati e dei 47 dipendenti di Harris elencati nel 2021, solo cinque lavoravano ancora per lei da questa primavera. Durante il primo mandato di Obama, l'allora vicepresidente Biden aveva una stabilità molto maggiore del suo staff, tanto che 17 dei 38 suoi assistenti sono rimasti con lui per un periodo simile.

Ex collaboratori di Harris hanno dichiarato ad Axios che l'elevato turnover è dovuto in parte al modo in cui la vicepresidente tratta il suo staff. Alcuni ex collaboratori hanno affermato che Harris aveva standard elevati che alcuni non volevano rispettare, ma altri hanno ritenuto che li mettesse spesso sotto torchio, così come faceva con i funzionari di Trump quando rappresentava la California al Senato degli Stati Uniti. Durante la campagna del 2020, i collaboratori di Biden ricordano di aver visto Harris interrogare il suo allora capo dello staff, Karine Jean-Pierre, al punto che la cosa metteva a disagio gli altri. Dopo l'elezione di Biden Jean-Pierre ha cambiato ruolo ed è passata all'ufficio stampa della Casa Bianca.

I consiglieri di Biden e Harris hanno anche descritto ad Axios i due leader come persone molto diverse e con opinioni distanti, motivo delle tensioni tra gli staff. ''Biden è un cattolico irlandese bianco che ha imparato la politica cercando di stringere la mano a tutti nel piccolo stato del Delaware'', scrive Axios. ''Harris, 22 anni più giovane, è una donna multirazziale che si è fatta strada nel molto più grande stato della California, dove le elezioni politiche spesso si vincono in base a quanti soldi si riescono a raccogliere'', aggiunge.

Ci sono inoltre differenze di personalità. Harris viene descritta come molto più in sintonia con la cultura pop dei film e della musica, mentre Biden raramente si relaziona con la cultura pop.