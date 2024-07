Biden attacca: "Trump e Vance vogliono aumentare tasse, non lo consentirò" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Ecco l'accordo su J.D. Vance. Parla dei lavoratori. Ma ora, lui e Trump vogliono aumentare le tasse sulle famiglie della classe media, spingendo al contempo per ulteriori tagli fiscali per i ricchi. Non ho intenzione di consentirglielo". Così in un post su X l'81enne presidente americano, Joe Biden, dopo l'annuncio di Trump sulla scelta di Vance come candidato alla vice presidenza.

"Donald Trump ha scelto JD Vance come 'running mate' perché Vance farà quello che Mike Pence non avrebbe fatto il 6 gennaio: farsi in quattro per Trump e la sua agenda estrema Maga, anche se ciò significa infrangere la legge e non importa il danno per il popolo americano", il commento di Jen O'Malley Dillon, presidente della campagna Biden-Harris, dopo l'annuncio di Trump.