 Bici anni '50 'griffata' Bartali restaurata e donata da monsignor Nostro al Museo della Memoria - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Bici anni ’50 ‘griffata’ Bartali restaurata e donata da monsignor Nostro al Museo della Memoria

Redazione

Bici anni ’50 ‘griffata’ Bartali restaurata e donata da monsignor Nostro al Museo della Memoria

Dom, 16/11/2025 - 12:01

Condividi su:

Una bicicletta degli anni ’50 a marchio Bartali e restaurata con un telaio e altri pezzi d’epoca, in dono al Museo della Memoria. La consegna si è svolta martedì 11 novembre, nel corso di un pomeriggio a cui hanno partecipato monsignor Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea e segretario della Conferenza episcopale calabra, proprietario della bici, monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, Gioia Bartali, nipote del grande campione, e Marina Rosati, direttrice del Museo della Memoria, Assisi 1943-1944.

“Per il nostro Museo – sottolinea Rosati – è un grande dono perché, al di là dell’anno di produzione della bici, di poco successivo a quello delle grandi imprese di Bartali tra Assisi e Firenze, è il simbolo di un campione, di un cattolico fervente, di una persona di grande umiltà e umanità a cui ci ispiriamo per parlare ai nostri giovani del valore dello sport, della condivisione e fraternità”. Nel corso della cerimonia monsignor Nostro ha potuto apprezzare l’esposizione assisana e in particolare la stanza dedicata a Bartali dove c’è anche la sua cappellina e dove è stata posta la bici. Sia il vescovo Sorrentino che monsignor Nostra hanno sottolineato “l’umanità del campione di cui si conoscono bene le gesta sportive ma forse meno la grande fede, il coraggio, il senso vero dello sport che non possono essere dimenticati. Aspetti che anzi, grazie a questa storia, a questi simboli, è bene far conoscere”.

La bici, acquistata da monsignor Nostro, è una di quelle commercializzate negli anni ’50 dal grande campione, la cui figura è ricordata al Museo della Memoria; il vescovo calabrese l’ha poi consegnarla a Giovanni Nencini, figlio del ciclista Gastone, che si è occupato del restauro. L’obiettivo del religioso e del figlio dello sportivo era quello di ricreare una bicicletta che fosse quanto più simile a una dei tempi del vincitore di due Tour de France e anche dello stesso Gastone Nencini, nato pochi anni dopo Bartali. Come spiega lo stesso Giovanni Nencini, “La bici è stata restaurata, viste le condizioni con cui è stata trovata, nel rispetto del colore, di cui c’erano ancora tracce evidenti, così come delle marche, e delle caratteristiche originali. La bici è allestita con componenti coeve al telaio, tutte originali, con cui venivano allestite le bici top di gamma di quegli anni (Cambio Campagnolo Parigi Roubaix; Movimenti Magistroni; Guarnitura Gnutti millerighe; Sella Brooks; Manubrio e attacco Manubrio Ambrosio Champion; Freni Universal; Cerchi Nisi).

La donazione di questa bici arricchisce il Museo della Memoria, dove si racconta la storia dei 300 ebrei salvati durante la seconda guerra mondiale. Per ringraziare monsignor Nostro del dono, Gioia Bartali ha portato un crocifisso della cappellina di Bartali, anche questa esposta nei locali del Museo assisano.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Torres e Perugia | Pagelle

Perugia

Strade, da lunedì lavori a Ponte San Giovanni e Olmo-Valle

Perugia

Malore nel bosco, cacciatore salvato dal Soccorso Alpino Sasu

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Domenica In, oggi Vittorio Sgarbi ospite di Mara Venier

Ultim'ora Italia

Barbara D’Urso a Ballando, il messaggio pubblico (e quello privato) di Pasquale La Rocca
Ultim'ora Italia

Atp Finals, le ‘follie’ dei tifosi: “4mila euro per vedere la finale Sinner-Alcaraz”
Ultim'ora Italia

Indagine ItaliaOggi sulla qualità della vita: Milano prima in classifica, ultima Caltanissetta

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!