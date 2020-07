Biblioteca, riprende anche il servizio consultazione

I servizi culturali del Comune di Foligno tornano lentamente alla normalità. Dopo la sospensione a causa dell’emergenza da Covid-19, è stato riattivato il servizio di consultazione alla biblioteca comunale di Foligno.

Servizio consultazione della biblioteca attivo su prenotazione

Il servizio di consultazione della biblioteca è di nuovo attivo su prenotazione, con un massimo di 3 utenti contemporaneamente e con alcune limitazioni per garantire la salute degli utenti e degli operatori, nel rispetto delle linee guida regionali sull’attività delle biblioteche.

“Se leggo scopro”

Gli altri servizi disponibili sono il prestito di libri per bambini e per ragazzi, con la raccomandazione di prenotare il libro o di sceglierlo direttamente dalle vetrine allestite in biblioteca, e le videoletture per bambini, con storie raccontate da Elisa Mazzoli. Fino al 10 luglio gli utenti potranno segnalare il proprio libro preferito nell’ambito della campagna “Se leggo scopro“.