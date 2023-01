“Il suo messaggio era di amore per tutti, per il bene, per la gente e per i poveri. Il patrimonio che ci lascia Biagio Conte non può essere disperso. Lavoreremo quotidianamente perché questo non avvenga”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presente alla Cattedrale di Palermo al funerale di Biagio Conte, il missionario laico scomparso all’età di 59 anni e fondatore della missione “Speranza e Carità”. xd6/vbo/gsl