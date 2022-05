Biagio Antonacci torna con il nuovo singolo “Seria” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Dopo oltre 2 anni di silenzio Biagio Antonacci pubblica un nuovo brano inedito dal titolo “Seria”, disponibile dal 27 maggio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

“Seria” anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti previsto entro la fine dell’anno.

“Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi – ha commentato Biagio Antonacci – ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a Seria, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino”.

-foto ufficio stampa Biagio Antonacci –

(ITALPRESS).

